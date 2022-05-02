لبنان | توقيف تاجر مخدّرات.. وهذا ما تمّ ضبطه

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 مايو 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة نهر الكلب – جبل لبنان، المواطن (ي. ع) لإقدامه على تعاطي المخدرات وترويجها وضبطت بحوزته كمية منها، ولوجود 3 مذكرات توقيف بحقه وبلاغ خلاصة حكم بجرم تجارة المخدرات، بالإضافة إلى قيادته دراجة نارية من دون أوراق قانونية.

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف باشراف القضاء المختص.