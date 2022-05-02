لبنان | كيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 مايو 2022 10:16 صباحاً - منذ 34 دقيقة

يسيطر طقس ربيعي معتدل اليوم ويتحول من جديد الى حار وجاف مع عبور كتل حارة فوق منطقتنا غدا الثلاثاء لتعود وتنكفئ الاربعاء.

تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الاثنين:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٧ و ٢٥ درجة بقاعا بين ١٢ و ٢٤ درجات وعلى الـ١٠٠٠متر بين ١٣ و ٢٣ درجات.

٢- الجو: قليل السحب

٣- الرياح: جنوبية غربية معتدلة سرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ترتفع تسجل ساحلا بين ٧٠ و ٨٥ ٪

٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا hpa ١٠١٢

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.

الثلاثاء: طقس حار وجاف ومغبر جدا فيما الجو غائم جزئياً واحتمال خفيف لزخات مطر موحل والحرارة ترتفع وتتراوح بين ٢٠ و ٣٢ درجة ساحلا وبين ١٥ و ٣٢ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٨ درجات على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س تنشط جبلا وفي الداخل

الاربعاء: طقس معتدل انما مغبر جدا وغائم جزئياً والحرارة تنخفض وتتراوح بين ١٨ و ٢٥ درجة ساحلا وبين ١٢ و ٢٥ بقاعاً وبين ١٣ و ٢٢ درجات على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س