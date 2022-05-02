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لبنان | كيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 مايو 2022 10:16 صباحاً - منذ 34 دقيقة

الطقس

يسيطر طقس ربيعي معتدل اليوم ويتحول من جديد الى حار وجاف مع عبور كتل حارة فوق منطقتنا غدا الثلاثاء لتعود وتنكفئ الاربعاء.

تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الاثنين:
١- الحرارة ساحلاً بين ١٧ و ٢٥ درجة بقاعا بين ١٢ و ٢٤ درجات وعلى الـ١٠٠٠متر بين ١٣ و ٢٣ درجات.
٢- الجو: قليل السحب
٣- الرياح: جنوبية غربية معتدلة سرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية ترتفع تسجل ساحلا بين ٧٠ و ٨٥ ٪
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا hpa ١٠١٢
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.

الثلاثاء: طقس حار وجاف ومغبر جدا فيما الجو غائم جزئياً واحتمال خفيف لزخات مطر موحل والحرارة ترتفع وتتراوح بين ٢٠ و ٣٢ درجة ساحلا وبين ١٥ و ٣٢ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٨ درجات على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س تنشط جبلا وفي الداخل

الاربعاء: طقس معتدل انما مغبر جدا وغائم جزئياً والحرارة تنخفض وتتراوح بين ١٨ و ٢٥ درجة ساحلا وبين ١٢ و ٢٥ بقاعاً وبين ١٣ و ٢٢ درجات على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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