لبنان | بهاء الحريري: نسأل الله عز وجل ان يكون هذا العيد بداية للخروج من النفق المظلم

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 مايو 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 1 - مايو - 2022 9:19 مساءً

غرد رجل الاعمال اللبناني بهاء الحريري بمناسبة عيد الفطر المبارك على “تويتر”: فطر سعيد تقبل الله طاعتكم وصيامكم.

اتقدم من اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصًا باحر التهاني، وفي هذه المناسبة نسأل الله عز وجل ان يكون هذا العيد بداية للخروج من النفق المظلم وان يستعيد بلدنا الحبيب لبنان استقراره وازدهاره ووحدته.