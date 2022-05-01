لبنان | المحكمة العسكرية تنطق حكمها النهائي بقضية اتهام صحافي بالتعامل مع الجيش الإسرائيلي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

أصدرت المحكمة العسكرية “حكمًا بإبطال التعقّبات عن الصحافي محمد يوسف شعيب، وإطلاق سراحه”.

ويُذكر أن “شعيب” اتُهم بالتعامل مع الجيش الإسرائيلي”.

وفي تفاصيل القضيّة، شاهد شعيب عبر “فيسبوك” إعلانا عن وظيفة شاغرة لإحدى الشركات الأجنبية، وتواصل معهم وعرضوا عليه العمل براتب شهري لقاء كتابة عدد من المقالات شهريا، بحسب ما افادت قناة “المنار”.

ولم تطل رحلة عمله هذه قبل أن يتواصل معه من رقم بريطاني شخص يدعى Tom وهو المشغّل الإسرائيلي، حيث طلب منه، “اعداد تقارير عن قضايا سياسية هي محلّ خلاف وانقسام داخليين وأن يكتب هذه الموضوعات بما يصب في مصلحة دول الخليج وبلغة معادية لايران وحزب الله وحماس وبمصطلحات تشير الى أنّ لبنان محتل من قبل ايران ، وطلب منه نشرها على مواقع لبنانية، وكان يتقاضى عن كل مقال بين 50 و75 $”.

وفيما يلي نص القرار كاملاً:

“قررت المحكمة العسكرية بالحكم بإبطال التعقبات بحق المدعي عليه محمد يوسف شعيب. مما أسند إليه أنه في الأراضي اللبنانية وبتاريخ لم يمرّ عليه الزمن، أقدم على التواصل مع جهاز استخبارات “العدو” الإسرائيلي، وهو على بينة من أمره لجهة كتابه ونشر مقالات متنوعة بناءً لطلبه، ومحاولة التواصل على قيادي حركة حماس في لبنان للحصول على معلومات لقاء مبالغ مالية وذلك لعدم توفر عناصرها الجرمية”.