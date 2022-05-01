لبنان | تعميم للمطران طربية بشأن الانتخابات في أوستراليا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ 9 دقائق

أصدر راعي ابرشية اوستراليا نيوزيلندا واوقيانيا المارونية المطران انطوان – شربل طربيه تعميما بشأن الأنتخابات النيابية، جاء فيه: “نذكر اللبنانيين المقيمين في أوستراليا والذين تسجلوا للانتخابات النيابية في لبنان بان موعد التصوبت هو نهار الأحد في 8 من الحالي، وبحسب أماكن الاقتراع التي حددتها السفارة والقنصليات اللبنانية في مختلف الولايات الاوسترالية. وطلب منهم الاطلاع على مكان اقتراعهم على الرابط الالكتروني:

http://www.dgcs.gov.lb/arabic/where-to-vote

اضاف: “لمواكبة هذا الحدث المهم في جاليتنا الاوسترالية، ونظرا لاهميتها النسبة الى مستقبل لبنان ندو الجميع الى المشاركة والتصويت بكثافة لمن يرونه مناسبا للمرحلة المقبلة”.

واعتبر أن “لبنان بحاجة لصوتك ومشاركتك لضمان استمرارية الديموقراطية والتمثيل الصحيح لكل مكونات الشعب المقيم والمنتشر”.

وختم: “إننا نصلي لكي يجسد المجلس النيابي الجديد تطلعات جميع اللبنانيين ويعطي بصيص امل بمستقبل أفضل خصوصا في ربوع وطننا الحبيب لبنان”.

وورد في التعميم ايضا، أن صور الدعاية الانتخابية وصور المرشحين واللافتات واللوائح غير مسموح بها اطلاقا في حرم الكنائس والرعايا.