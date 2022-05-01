لبنان | عون في عيد العمال: عهدي لكم مواصلة العمل لنقل الاقتصاد من ريعي الى منتج

كتبت أسماء لمنور في الأحد 1 مايو 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

هنأ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون العمال اللبنانيين في عيدهم، وعاهدهم مواصلة العمل “كي ينتقل اقتصاد لبنان من اقتصاد ريعي الى منتج يجذر ابناء الوطن في ارضهم”.

وقال في كلمة لمناسبة عيد العمال الذي يصادف اليوم: “من قلب الظروف الصعبة التي نعاني منها، تحية تقدير إلى كل عامل لبناني، على جهد كل يوم من أجل كسب لقمة العيش بالبذل الشريف. وعهدي للبنانيين والعمال منهم، مواصلة العمل لكي تتبدد غيوم الأزمات الناتجة عن تراكمات سنوات، دفع عمَّال لبنان أثمانها الباهظة، فتعود إليهم كرامة المساهمة الابرز بنقل لبنان من اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج يجذِّر أبناء وطننا في ارضهم كما في طموحات مستقبل واعد”.

بدوره، حيا نقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي العمال أيضا، وقال: “يحل عيد العمال هذا اليوم ولبنان غارق في ازماته، ولا سبيل إلى تلمس الخلاص من المحنة التي ارخت بثقلها عليه وسط تخبط سياسي، وانهيارات اقتصادية ومالية لم يسبق أن شهد بلد في العالم مثيلا له منذ نصف قرن ويزيد. وأن العمال هم الضحية الأولى لهذا الوضع الذي، بعد توقف العديد من المصانع، أو على الأقل خفض إنتاجها وصرف العدد الأكبر من العاملين فيها، عدا المطاعم والمحال التجارية، وسواها، وتزامن ذلك مع التراجع الحاد في سعر صرف الليرة، وتآكل التعويضات والرواتب التقاعدية، وتقلص خدمات الضمان الاجتماعي، الأمر الذي القى هؤلاء في اشداق البطالة او على دروب الهجرة. وهذا ما افقد لبنان عشرات آلاف المهارات التي كان يأكل اصحابها خبزهم بعرق جبينهم وقوة ساعدهم، ومواهبهم، وعطاءاتهم النوعية”.

في هذا العيد الذي يقبل حزينا هذا العام، نحيي العمال في عيدهم، وهم الذين شرفوا العمل بدأبهم على تأمين لقمة عيش كريمة بوسائل شريفة، ونقول لهم، أن محرري الصحافة اللبنانية، هم أيضا عمال ولو اختلفت المواقع، يجتهدون ويجهدون لتوفير حياة لائقة بهم، ويواجهون المشقات عينها، ويقاسمونهم المعاناة، وهم معهم في خندق واحد لمواجهة الظلم والنضال من أجل تغيير المشهد نحو الأفضل.

وختم القصيفي: “على أمل أن يكون عيد العمال السنة المقبلة مختلفا عن السنة الحالية وسابقاتها، ونؤكد الوقوف إلى جانبهم في ما يرفعون من مطالب محقة، والدفاع عن مصالحهم، لأنهم يمثلون طاقة الوطن الحية وامله”.