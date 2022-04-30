لبنان | “صوت بيروت انترناشيونال” أقامت إفطارها السنوي الأول

كتبت أسماء لمنور في السبت 30 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 30 - أبريل - 2022 10:01 مساءً

اقامت “صوت بيروت انترناشيونال” افطارها السنوي الاول، في فندق “الكورال بيتش” غروب اليوم.

وحضر الإفطار شخصيات دينية واجتماعية واعلامية.

وبالمناسبة، القى رئيس مجلس الادارة مستشار الشيخ بهاء الحريري جيري ماهر كلمة شكر فيها كل الاعلاميين والعاملين في المؤسسة الذين ساهموا في نجاحها.

وفي هذا السياق، أكد ماهر على استمرارية هذه المنصة في واجبها الاعلامي والوطني لايصال صوت الناس ووجعهم الى العالم، مشددا على انها ستستمر في عملها رغم كل ما يشاع.

وتابع: “طموحها لا حدود له من اجل اعادة لبنان الى موقعه الطبيعي والثقافي والاجتماعي والحضاري”.