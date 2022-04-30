لبنان | الحجار: لبنان غير قادر على منع الناس التي تريد الهرب

كتبت أسماء لمنور في السبت 30 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

لفت وزير الشؤون ​هكتور حجار​، إلى “أننا أبلغنا ​مفوضية اللاجئين​ التابعة للامم المتحدة بأن لبنان غير قادر على منع الناس التي تريد الهرب من لبنان، وليس لدينا المعدات والقدرات، كما أنّ التحمل أصبح كبيرًا”، مشيرًا إلى انّ “كل يوم بنظرنا هناك قوارب، وسيكون هناك لبنانيين ومن غير جنسيات، ولبنان يتحمل فوق 33 بالمئة من النازحين”.

وأكّد، في تصريح على قناة “الجديد”، أنه “على الجانب الآخر أن لا يعطينا أجوبة كلاسيكية، بل النظر في عناصر العودة الآمنة”، موضحًا أنّه “يجب أن نسمع الرأي السوري على مستوى وزير حاليًا، والدولة اللبنانية ليس لديها مانع اذا تطلب الأمر لتشكيل وفد إلى سوريا”، مشيرًا إلى أنّ الضغوط في ملف النازحين، موجودة بكل الجهات”.