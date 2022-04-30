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لبنان | دريان يُعلن أوّل أيام عيد الفطر

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mayssa kassab 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في السبت 30 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

أعلن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أن يوم غد الأحد في 1 أيار هو اليوم المكمِّل لعدَّة شهر رمضان المبارك ثلاثين يوماً، ويوم الاثنين في 2 أيار 2022م، هو أول أيام عيد الفطر السعيد لعام 1443ﻫ.

وهنأ دريان في بيان المسلمين بهذه المناسبة المباركة، وسأل اللَّه أن يتقبّل منهم الصيام والقيام وصالح الأعمال والدعوات، وأن يُعيده عليهم خاصَّة، وعلى اللبنانيين جميعاً بالخير والأمن والطمأنينة.

وأعلن أنه سيؤدِّي صلاة وخطبة عيد الفطر السعيد عند الساعة السادسة والدقيقة الخامسة والثلاثين صباح يوم العيد في مسجد خاتم الأنبياء والمرسلين محمَّد الأمين في وسط بيروت التجاري.

ويعتذر مفتي الجمهورية عن استقبال المهنئين، بحسب البيان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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