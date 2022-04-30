لبنان | دريان يُعلن أوّل أيام عيد الفطر

كتبت أسماء لمنور في السبت 30 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

أعلن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أن يوم غد الأحد في 1 أيار هو اليوم المكمِّل لعدَّة شهر رمضان المبارك ثلاثين يوماً، ويوم الاثنين في 2 أيار 2022م، هو أول أيام عيد الفطر السعيد لعام 1443ﻫ.

وهنأ دريان في بيان المسلمين بهذه المناسبة المباركة، وسأل اللَّه أن يتقبّل منهم الصيام والقيام وصالح الأعمال والدعوات، وأن يُعيده عليهم خاصَّة، وعلى اللبنانيين جميعاً بالخير والأمن والطمأنينة.

وأعلن أنه سيؤدِّي صلاة وخطبة عيد الفطر السعيد عند الساعة السادسة والدقيقة الخامسة والثلاثين صباح يوم العيد في مسجد خاتم الأنبياء والمرسلين محمَّد الأمين في وسط بيروت التجاري.

ويعتذر مفتي الجمهورية عن استقبال المهنئين، بحسب البيان.