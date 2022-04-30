لبنان | طفح الكيل.. كريدية: هذا الأمر لم يعد يحتمل!

كتبت أسماء لمنور في السبت 30 أبريل 2022 07:09 مساءً - منذ 44 دقيقة

كثرة في الآونة الأخيرة السرقات في لبنان، نتيجة التفلت الأمني حيث طالت المنازل والنشل على الطرقات كما لم ترحم معدات الاتصالات والكهرباء.

ومن هنا، لفت مدير عام هيئة “أوجيرو” عماد كريدية، في تصريح على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى انّ “سرقة معدات الإتصالات المتكرّرة باتت لا تحتمل.

فلا أمن استباقي يردع السارقين ولا قضاء يحاسبهم. ويطلب منا، ومن موازنة افرغت على تأمين ما كان من واجب مؤسسات أخرى تأمينه لنا، أن نستبدل المسروقات دون اتخاذ أي إجراءات لحمايتها. مما يجعلنا موردين لهؤلاء السارقين. لن نقبل بذلك. طفح الكيل”.