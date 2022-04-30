لبنان | بيان لبلدية بيروت: لإزالة اعلانات المرشحين غير المرخصة.. وإلاّ!

كتبت أسماء لمنور في السبت 30 أبريل 2022 07:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 30 - أبريل - 2022 6:44 مساءً

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان ما يلي:

حيث أن بعض المرشحين للانتخابات النيابية عمدوا الى وضع و تعليق صور ويافطات واعلانات تعود لحملتهم الانتخابية على الأملاك العامة وعلى جدران الأبنية، وذلك بصورة مخالفة للقانون وبدون تراخيص مسبقة، خاصة تلك الموضوعة على أعمدة الانارة الأمر الذي يشكل ضرراً وخطراً على السلامة العامة وسلامة المواطنين في مدينة بيروت كما حصل اليوم حيث تسبب سقوط إحدى اعمدة الانارة بأضرار جسيمة لحقت بالسيارات المركونة على جانبي الرصيف .

لذلك يطلب محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود من جميع المعنيين ضرورة إزالة الصور واليافطات والاعلانات عن تلك الأماكن فوراً وإلا ستقوم بلدية بيروت بإزالتها على نفقتهم الخاصة وتكليفهم اشغال أملاك عامة.