لبنان | متعاقدو الأساسي يناشدون: لدفع مستحقاتنا

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كتبت أسماء لمنور في السبت 30 أبريل 2022 07:09 مساءً - منذ ساعتين
بريطانيا تغلق جميع المدارس الابتدائية في لندن
ناشدت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، في بيان اليوم، جميع المعنيين من دولة ووزارة تربية وتعليم عال، دفع مستحقاتهم.
ولفتوا في بيان لهم اليوم السبت، إلى أن “أي ليرة لبنانية لم تصل من حوافز 37 مليون دولار دفعها البنك الدولي لدعم الاساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان وإنقاذ العام الدراسي، وكذلك أموال اليونيسف التي دفعت ملايين الدولارات لتعليم اللاجئين”.