لبنان | متعاقدو الأساسي يناشدون: لدفع مستحقاتنا

كتبت أسماء لمنور في السبت 30 أبريل 2022 07:09 مساءً - منذ ساعتين

ناشدت لجنة الأساتذة المتعاقدين في ​التعليم الأساسي الرسمي​، في بيان اليوم، جميع المعنيين من دولة ووزارة تربية وتعليم عال، دفع مستحقاتهم.

ولفتوا في بيان لهم اليوم السبت، إلى أن “أي ليرة ​لبنان​ية لم تصل من حوافز 37 مليون ​دولار​ دفعها ​البنك الدولي​ لدعم ​الاساتذة المتعاقدين​ في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان وإنقاذ ​العام الدراسي​، وكذلك أموال ​اليونيسف​ التي دفعت ملايين الدولارات لتعليم ​اللاجئين​”.