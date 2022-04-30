لبنان | لبنان يُرفع عن قائمة المراقبة المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية

كتبت أسماء لمنور في السبت 30 أبريل 2022 07:09 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلن وزير الإقتصاد والتجارة، أمين سلام أن لبنان أزيل عن قائمة المراقبة المتعلقة بمستوى حماية حقوق الملكية الفكرية.

وأوضح في بيان أن لبنان من بين أربع دول (المملكة العربية السعودية، دولة الكويت، وجمهورية رومانيا) أزيلت عن قائمة المراقبة المتعلقة بمستوى حماية حقوق الملكية الفكرية، معتبرًا أنها خطوة أولى ممتازة لتعزيز الثقة بجدية لبنان في تطوير واستحداث الأنظمة واللوائح التي تتوافق مع المعايير الدولية، وخصوصًا متطلبات منظمة التجارة العالمية والمنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية.

وأشار سلام إلى أنه في ظل الجهود لتطوير حماية حقوق الملكية الفكرية في لبنان وانطلاقًا من التوجيه الجدي لوزارة الإقتصاد والتجارة بالحرص على توفير أقصى حماية ممكنة لحقوق الملكية الفكرية، ونتيجة للجهود التي بذلتها الوزارة في ظل الظروف الصعبة والإستثنائية التي يمر فيها لبنان، صدر قرار الحكومة الأميركية بإزالة إسم لبنان من قائمة المراقبة المتعلقة بتصنيف الدول حسب مستوى حماية حقوق الملكية الفكرية لديها.

ولفت إلى ما تضمنه بيان ممثلية التجارة الخارجية الأميركية حول هذا القرار الذي أكد إحراز لبنان تقدما تجاه تطوير حماية حقوق الملكية الفكرية، حيث قام لبنان وعلى مر السنوات الماضية بتعزيز الأنظمة وتنفيذها، كما قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بالعديد من المبادرات مع منظمات دولية بما فيها إتفاقية تعاون يعمل عليها الوزير مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO).