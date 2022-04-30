لبنان | وزارة الزراعة تحذر وتتوعد كل من يحاول تسميم الحيوانات بـ”اللانيت”

كتبت أسماء لمنور في السبت 30 أبريل 2022 01:38 مساءً - منذ 15 دقيقة

أكدت وزارة الزراعة، منع استخدام سم “اللانيت” للتخلص من الحيوانات، وقالت في بيان:

“بعد تكرار محاولات تسميم الكلاب في أكثر من بلدة، تؤكد الوزارة الزراعة منع استخدام (سم اللانيت) في اي محاولة للتخلص من الحيوانات، وتعتبر ان اي محاولة لتسميم الحيوانات سيتم التعامل معها بالاطر القانونية المناسبة عبر اللجوء إلى القضاء المختص والطلب من القوى الامنية التحرك سريعا لاجراء التحقيقات اللازمة لتحديد هويات الفاعلين ومحاسبتهم”.

وشددت على “ضرورة تحرك البلديات من أجل وقف هذه الجرائم المعادية للانسانية”.

سم اللانيت

تتمتع مبيدات اللانيت بسمية شديدة، وهي لا تشمل الحيوانات أو الحشرات فقط، وإنما الإنسان أيضا، فالانيت يكون شديدة السمية عند إستنشاقها من البشر أو عند ملامسته، وعند ملامستها لا تسبب الكثير من المشاكل، لكن عند إستنشاقه قد يتعرض الإنسان لعدد من المشاكل الصحية.

يمكن ملاحظة أعراض سم اللانيت في غضون 15 دقيقة الى أربع ساعات، تبدأ من خلال إضطرابات في الجهاز الهضمي، مثل قلة الشهية والغثيان والقيء وتشنجات البطن والإسهال، وهذا الأمر يكون عند إستنشاق اللانيت، أما في حالة قيام شخص بأكله بشكل مباشر فإن النتيجة قد تكون الوقاة.