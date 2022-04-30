لبنان | لا تجمعات كبيرة بدءا من الغد.. مولوي يعطي تعليماته للإنتخابات

كتبت أسماء لمنور في السبت 30 أبريل 2022 01:38 مساءً - منذ 49 دقيقة

آخر تحديث: 30 - أبريل - 2022 1:35 مساءً

أكّد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي، أنّ “الاجتماع اليوم كان لوضع خطة مشتركة بين الأجهزة الأمنية”، مضيفاً: “أكّد لنا الجميع الإصرار على إنجاح الانتخابات ونؤكّد جهوزية القوى الأمنية”.

وقال: “سنعطي كل التعليمات اللازمة لكل البلديات لتكون بتصرّف المحافطين والأجهزة الأمنية التي نحددها للقيام بعمليات معينة ومحددة لإنجاح العملية الانتخابية”، مشيراً إلى أنّ “الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والمعلومات ستكون موجودة بشكل دائم لتفيدنا بكل الأمور التي نحتاج إليها ونؤكّد جهوزية القوى الأمنية اعتباراً من اليوم لمتابعة كل الأمور بتفاصيلها”.

ولفت مولوي إلى أنّ “المجتمعين أكّدوا ضرورة منع التجمعات الكبيرة التي قد تؤدي إلى خلل أمني ووقف الأنشطة الرياضية والمباريات”، مؤكدأً “توقف الأنشطة الرياضية والمباريات ابتداءً من الغد”.