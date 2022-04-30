لبنان | لائحة “لتبقى بيروت” أقامت حفل إفطار… كل إنسان مسؤول عن صوته

كتبت أسماء لمنور في السبت 30 أبريل 2022 07:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

بمناسبة اقتراب عيد الفطر أقامت لائحة “لتبقى بيروت” حفل إفطار دعت إليه عدد كبير من العائلات البيروتية الكريمة.

تخلل الإفطار كلمات قصيرة توجهت فيها أعضاء اللائحة إلى أهل بيروت لكي تشدد على أهمية التصويت وبكثافة في 15 أيار لأنها الطريقة الوحيدة المتبقية لنا لكي تنشلنا من الوضع المزري والمهين الذي وصل إليه أهل بيروت.

أما أنا فكنت قد شددت على أهمية دور الشعب في تكاتفه لكي يأتي بالتغيير الذي يطمح إليه… يجب الإيمان بأن الشعب هو مصدر السلطات قولا وفعلا لذا وجب القيام بهذا الواجب الوطني لكي ننجد بيروتنا ولبناننا من آتون الدمار الذي أوصلتنا إليه الزمرة الحاكمة على مدى كل سنين حياتنا.

كل إنسان مسؤول عن صوته وعن المصير الذي سيأخذ/ستأخذ البلد إليه.

يجب التأكيد على مفهوم بأننا كلائحة قد قمنا بواجبنا فنحن نواجه التحديات اليومية لكي ننجد بيروت والباقي على الناخبين والناخبات.. إن نجحنا نكون قد نجحنا سويا وإن فشلنا فاللوم يقع على الشعب لأنه/لأنها لم تؤمن بصوتها، بقوتها وبقدرتها على التغيير.

تذكّروا كل صوت يغيّر!

وكل إنسان مسؤول لما ستؤول إليه الأمور في 16 أيار… ممنوع ان نضع اللوم على الآخرين… نحن مصدر القوة.. نحن مصدر السلطات.

شكر كبير “لسوا للبنان” وفريق عملها لدعمها للائحة “لتبقى بيروت” لأنها من خلال هذا السند فهي تعمل على دعم لبنان بشكل عام ودعم بيروت وأهلها بشكل خاص.

شكر كبير للماكنة الانتخابية وفريق العمل الذي يعمل 24/24 كخلية نحل لا تتعب ولا تكل حتى تُأمِّن وصول أعضاء اللائحة إلى سدّة البرلمان لكي نعمل سويا للتغيير.

شكر كبير لكل من لبّى الدعوة وشاركنا هذا الحفل الكريم الذي ساهم في تسليط الضوء على أعضاء اللائحة المتميزين جدا عن باقي اللوائح المطروحين( هكذا نراهم مطروحين) عن بيروت الثانية.. نعم هكذا نراهم فلائحتنا “تقدّم” نفسها لخدمة بيروت وأهلها.

على أمل اللقاء بعد 15 أيار لكي نتابع المسيرة.