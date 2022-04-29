لبنان | كم سجّل دولار السوق السوداء مساء اليوم؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم الجمعة ما بين 26850 و26900 ليرة لبنانية للدولار الواحد, بعد أن افتتح صباحاً على نفس السعر.

وانخفض في ساعات النهار الى 26500 ليرة للدولار الواحد، إلا أنه عاد وارتفع.

وفي السياق، أعلن مصرف لبنان، في بيانٍ أن “حجم التداول على منصة “Sayrafa” بلغ لهذا اليوم /66,000,000/$ ستة وستون مليون دولار أميركي بمعدل 22600 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة”.

وأضاف البيان، “على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة “Sayrafa” وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص”.