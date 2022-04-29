لبنان | بالصورة: مطلوب بجرم تزوير.. هل وقعتم ضحية اعماله؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوف:

ا. ز. (مواليد عام 1981، لبناني)

بجرم تزوير واستعمال مزور وانتحال صفة.

لذلك، تطلب هذه المديرية العامة من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا إليه، الحضور إلى قسم المباحث الجنائية المركزية في وحدة الشّرطة القضائية، الكائن في مبنى وزارة العدل – بيروت، أو الاتصال على الرقم: 424336-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.