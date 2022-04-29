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لبنان | بالصورة: مطلوب بجرم تزوير.. هل وقعتم ضحية اعماله؟

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mayssa kassab 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة
توقيف-تعبيرية

توقيف-تعبيرية

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوف:

ا. ز. (مواليد عام 1981، لبناني)

بجرم تزوير واستعمال مزور وانتحال صفة.

لذلك، تطلب هذه المديرية العامة من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا إليه، الحضور إلى قسم المباحث الجنائية المركزية في وحدة الشّرطة القضائية، الكائن في مبنى وزارة العدل – بيروت، أو الاتصال على الرقم: 424336-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مطلوب بجرم تزوير

مطلوب بجرم تزوير

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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