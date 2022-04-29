لبنان | تعديل تعرفة جلسة غسل الكلى.. فكم أصبحت؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

صدر عن المديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة تعميم خاص بالمستشفيات حمل الرقم 2/2022 وقضى بتعديل التعميم رقم 5 تاريخ 26/10/2021 والمتعلق بتعرفة جلسة غسل الكلى.

وافادت التعاونية انها عدلت التعرفة المعتمدة لجلسة غسل الكلى واصبحت 1,000,000 ل.ل. (مليون ليرة لبنانية لا غير ) بدلا من 500,000 ل.ل. ( خمسماية الف ليرة لبنانية) تدفع للمستشفى.

اما في ما خص أتعاب الطبيب، فأصبحت 200,000 ل.ل. (مئتي الف ليرة لبنانية ) وذلك اعتبارا من 1/5/2022.