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لبنان | بو حبيب وقع اتفاقية مع الاتحاد الدولي للصليب والهلال الاحمر

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mayssa kassab 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

وزير الخارجية عبدالله بوحبيب

وقع وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب مع رئيس بعثة الإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لمنطقة الشرق الأوسط الدكتور حسام الشرقاوي، اليوم، اتفاقية بين الحكومة اللبنانية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر لتعزيز مكتب اقليمي للاتحاد في لبنان وتحديد وضعيته القانونية.

حضر حفل التوقيع الأمين العام للصليب الاحمر اللبناني جورج كتانة، منسقة مكتب المدير الاقليمي نادين خوري، مندوب الاتصالات الرقمية في الاتحاد جاني سافولاينين ورئيس بعثة الاتحاد الدولي لمكتب لبنان كريستيان كورتيز.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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