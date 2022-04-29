لبنان | طقس الـ”ويك أند” ربيعي دافئ.. ماذا في التفاصيل؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 أبريل 2022 10:15 صباحاً - منذ 3 ساعات

يسيطر طقس ربيعي دافئ اليوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة وتصبح حارة يوم غد السبت نتيجة تدفق رياح حارة نسبيا نحو منطقتنا من فوق شرق افريقيا وتحمل غبار في الجو لتنحسر هذه الكتل من جديد يوم الاحد مع عودة الانخفاض بدرجات الحرارة.

تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الجمعة:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٨ و ٢٧ درجة بقاعا بين ١٣ و ٣٠ درجات وعلى ال ١٠٠٠متر بين ١٥ و ٢٤ درجات.

٢- الجو : مشمس اجمالا

٣- الرياح : شرقية الى شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٥٠ و ٧٠ ٪

٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٠ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة.

السبت: طقس حار مشمس الى غائم جزئياً بسحب عالية ومغبر من جديد والحرارة ترتفع تتراوح بين ٢٠ و ٣٢ درجة ساحلا وبين ١٥ و ٣٢ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٧ درجات على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية الى شمالية غربية سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س تنشط احيانا في الداخل وعلى الجبال ٦٠كم/س.

الاحد: طقس معتدل غائم جزئياً مع تشكل ضباب خفيف على الجبال ومغبر قليلاً والحرارة تنخفض وتتراوح بين ١٨ و ٢٥ درجة ساحلا وبين ١٢ و ٢٥ بقاعاً وبين ١٣ و ٢٢ درجات على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة سرعتها بين ٣٠ و ٥٠كم/س تنشط احيانا شمالا.