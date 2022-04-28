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لبنان | الجيش: توقيف أشخاص في الهرمل لمشاركتهم في عمليات خطف

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 أبريل 2022 10:24 مساءً - منذ 51 دقيقة
مخابرات الجيش

مخابرات الجيش

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 28 /4 /2022، بعد عملية مراقبة دقيقة، نفذت دورية من مديرية المخابرات في مدينة الهرمل كميناً وأوقفت بنتيجته السوريين (ط.ح) و(ص.ل) و(ح.ع)، وذلك لإقدامهم بتاريخ 26 /4 /2022 على خطف رجل الأعمال (أ.ج) من بلدة لالا – البقاع الغربي، ومشاركتهم في عمليات خطف سابقة، علماً أنه تم تحرير رجل الأعمال المذكور من قبل المديرية بتاريخ 27 /4 /2022.
بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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