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لبنان | وزير المال يوقع تمديد التصريح الشخصي لضريبة الرواتب والأجور

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 أبريل 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

وزير المالية يوسف الخليل

وقع وزير المال يوسف الخليل قرارا مدد بموجبه حتى 31/05/2022 ضمنا، مهلة تقديم التصريح الشخصي لضريبة الرواتب والأجور للمستخدمين والأجراء الذين يعملون لدى أكثر من رب عمل أو يتقاضون في الوقت نفسه معاش تقاعد أو تخصيصات لمدى الحياة، وللمكلفين الخاضعين لضريبة الباب الأول ويتقاضون في الوقت ذاته رواتب وأجورا أو معاش تقاعد أو تخصيصات لمدى الحياة (النموذج ر8) وتسديد الضريبة المتوجبة عنه عن سنة أعمال 2021.

وكان وزير المال قد مدد سابقاً بموجبه لغاية 31/03/2022 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والاجور (ر5) والكشوف السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الاجمالي (ر7) عن اعمال سنة 2021، وتأدية الضريبة في حال توجبها”.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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