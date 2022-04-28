لبنان | استقرار سعر الدولار في مستهل تعاملات الخميس

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 أبريل 2022 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

استقر سعر الدولار اليوم خلال مستهل تعاملات الخميس ليتراوح بين 27200 – 27300 ليرة لبنانية لكل دولار واحد.

وأقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء أمس الأربعاء على تسعيرة تتراوح ما بين 27200 – 27250 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار، بعدما كان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 27225 – 27275 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار.

وأعلن مصرف لبنان في بيان، أن “حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ مساء الأربعاء نحو 71.5 مليون دولار بمعدل 22600 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

ودعا جميع المصارف ومؤسسات الصرافة للاستمرار بتسجيل عمليات البيع والشراء كافة على منصة “Sayrafa” وفقا للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.

وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قد أعلن في بيان، أن “المجلس المركزي وافق على تمديد مفاعيل التعميم الاساسي 161 لغاية نهاية شهر ايار 2022 قابل للتجديد”.

وأكد أنّ “التعاطي بالاوراق النقدية بالدولار الاميركي مقابل الاوراق النقدية اللبنانية مستمر مع المصارف من دون سقف محدد على منصة صيرفة”.