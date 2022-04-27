لبنان | الحواط: لتحكيم الضمير وانتخاب المشروع الذي سينقذ لبنان من جهنم

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 أبريل 2022 07:09 مساءً - منذ 47 دقيقة

شدّد النائب زياد الحواط على “ضرورة تحكيم الضمير في 15 أيار وانتخاب المشروع الذي سينقذ لبنان من جهنم”، لافتًا إلى أن “لهذه الانتخابات خيارين لا ثالث لهما فإما التصويت لإعادة لبنان إلى الحاضنة العربية والدولية، وإما التصويت لمحور الممانعة الذي لم يجلب للبنان سوى الفقر والعزلة والدمار”.

كلام الحواط جاء خلال جولة مع المرشح “حبيب بركات” على بلدات اده، كفرمسحون، دملصا والكفر، بحضور رئيس جهاز الشهداء والأسرى والمصابين شربل أبي عقل وعدد من المخاتير والشخصيات، حيث كان في استقبالهم حشد كبير من الاهالي.

وأكّد الحواط “ضرورة محاسبة الطبقة السياسية التي أوصلت لبنان إلى ما نحن فيه اليوم إذ يبحث اللبنانيون عن سبل الهرب من لبنان ولو بزوارق الموت مجازفين بحياتهم وبحياة أبناءهم “.

كذلك، اعتبر أنّ يوم ١٥ أيار هو “يوم للاستفتاء على خيار أي لبنان نريد، هل هو لبنان المحاور التي جرت عليه كل الويلات، أم لبنان الذي عرفناه مزدهراً ومشعاً في محيطه العربي والعالم؟”

وطالب الناخبين “بالاقتراع بكثافة لكل السياديين في كل لبنان من أجل إيصال أغلبية نيابية ترفع الغطاء عن السلاح غير الشرعي والمتفلت الذي يرهب المرشحين في الصرفند وبعلبك ويجبرهم على الانسحاب من السباق الانتخابي”.