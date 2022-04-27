لبنان | تمديد مفاعيل التعميم 161 لغاية نهاية ايار

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 أبريل 2022 07:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 27 - أبريل - 2022 6:17 مساءً

أصدر مصرف لبنان قرارا بشأن منصة صيرفة التي أضحت أداة هامة في يد البنك للسيطرة على سعر الدولار في لبنان.

وأعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بيان، أن “المجلس المركزي وافق على تمديد مفاعيل التعميم الاساسي 161 لغاية نهاية شهر ايار 2022 قابل للتجديد”.

وأكد أنّ “التعاطي بالاوراق النقدية بالدولار الاميركي مقابل الاوراق النقدية اللبنانية مستمر مع المصارف من دون سقف محدد على منصة صيرفة”.

ويسمح التعميم للبنوك بشراء الدولار دون سقف على منصة صيرفة التابعة للبنك المركزي.