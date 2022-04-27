لبنان | مواطن يضرم النار بنفسه في صيدا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 أبريل 2022 07:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 27 - أبريل - 2022 5:35 مساءً

تتوالى المآسي على اللبنانيين يوميًا، ويذهب اليها العشرات بإرادتهم هربًا من الضائقة المعيشية.

وفي آخر فصول المآسي، أقدم مواطن على حرق نفسه قرب الملعب البلدي لمدينة صيدا، بعدما سكب على نفسه مادة قابلة للاشتعال.

وقد هرعت مجموعة من المواطنين وحضر عناصر فوج الإنقاذ الشعبي التابع لمؤسسة الشهيد معروف سعد الى المكان.

وعملوا على إسعافه ونقله إلى مستشفى حمود الجامعي في صيدا لتلقي العلاج، بعدما أصيب بحروق بالغة في كافة أنحاء جسده.