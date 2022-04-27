لبنان | لا بدل نقل لموظفي القطاع العام.. والسبب؟!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 أبريل 2022 01:13 مساءً - منذ 19 دقيقة

عُلم أن موظفي القطاع العام لن يتقاضوا بدل النقل الشهري هذا الشهر بسبب عدم اقرار الموازنة.

وافادت مصادر لصوت بيروت انترناشونال ان وزير المال يوسف خليل رفض التوقيع على قرارات نقل الاعتمادات الى الوزارات والمؤسسات بحجة ان الموضوع يتطلب قرار من مجلس الوزراء لنقل اعتماد من احتياطي الموازنة.

ولا نعلم لماذا يمتنع مجلس الوزراء او وزير المال عن نقل الاعتمادات هل لأسباب مالية ام اسباب انتخابية.

والجدير بالذكر ان الحكومة اقرت ٦٤٠٠٠ ليرة كبدل نقل لموظفي القطاع العام عن كل يوم عمل منذ شهرين.