لبنان | الجيش يؤكد مواصلة التحقيقات قي غرق الزورق في طرابلس

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 أبريل 2022 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

أكّدت قيادة الجيش أنّ مديرية المخابرات تواصل تحقيقاتها في حادثة غرق الزورق في طرابلس مساء السبت الماضي.

وأشارت القيادة في بيان الى أنه “إثر الحادثة المؤسفة التي أدت إلى غرق المركب في البحر قبالة مدينة طرابلس بتاريخ 23/4/2022، والتي أودت بحياة عدد من المواطنين الأبرياء، تواصل مديرية المخابرات وبناء لإشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي تحقيقاتها”.

“كما تمّت معاينة مكان الحادثة من قبله مع فريق من الضباط المحققين، وما زالت التحقيقات مستمرة لكشف الملابسات كافة”.

وكان وزير الاعلام “زياد مكاري” أشار، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، الى أنّ قائد الجيش وضع نفسه تحت خدمة التحقيق في شأن حادثة زورق طرابلس، لافتًا الى انه تم تكليف الجيش إجراء تحقيق شفاف حول حادث الزورق تحت إشراف القضاء المتخصص.