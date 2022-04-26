لبنان | قانون معجّل مكرّر لمنع هدم إهراءات المرفأ

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ 21 دقيقة

قدّم النائبان جورج عقيص وعماد واكيم اقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى منع هدم إهراءات المرفأ المتصدعة حتى صدور القرار الاتهامي النهائي عن المحقق العدلي. وفنّدا الأسباب الموجبة وفيها:

“لما كان من الثابت انفجار الرابع من شهر آب العام 2020 قد هدم جزئيا اهراءات القمح في مرفأ بيروت وأصاب ما تبقى منها بتصدعات وأضرار جسيمة.

ولما كانت قضية انفجار المرفأ قد أحيلت وبموجب مرسوم الى المجلس العدلي. وعين محقق عدلي لمتابعة التحقيقات وإصدار القرار الاتهامي أصولا.

ولما كانت الحكومة قد استعجلت قرار هدم الاهراءات قبل صدور القرار الاتهامي النهائي من جانب المحقق العدلي مما يشكل عبثا في معالم الجريمة، في معالم جريمة، لم ينته التحقيق فيها بعد حتى تاريخه، ولما كان يقتضي أقله انتظار صدور القرار الاتهامي النهائي، قبل اتخاذ أي قرار بالهدم أو الترميم أو التدعيم أم سوى ذلك.

لذلك، جئنا بهذا اقتراح القانون المعجل المكرر، بهدف منع الهدف موقتا بانتظار صدور القرار الاتهامي النهائي عن جانب المحقق العدلي، على أن ينظر لاحقا بالمقتضى. ملتمسين إدراجه على جدول أعمال أول جلسة تشريعية سندا لأحكام المادة 109 من النظام الداخلي لمجلس النواب واعتبار ما ورد في الاسباب الموجبة بمثابة المذكرة التي تبرر صفة الاستعجال المنصوص عنها في المادة 110 منه”.