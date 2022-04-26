لبنان | هل هناك أزمة غاز ؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ 40 دقيقة

ناشد نقيب مالكي ومستشمري معامل تعبئة الغاز المنزلي انطوان يمين في لبنان، في اتصال مع صوت بيروت انترناشونال، وزير الطاقة بعد الإرباك الذي حصل في الاسواق وإقفال مراكز التعبئة اليوم بأن يأخذ بعين الإعتبار أوجاع المعامل والخسائر التي يتكبدونها مع شركات الإستيراد، من وراء اصدار جدول تركيب الاسعار واحتساب سعر الصرف غير الواقعي مع السعر المتداول يومياً.

وطالب يمين بأن يصار الى تحديد جدول جديد، وإعطاء كل صاحب معمل حقه وتحديد الأسعار حسب صرف الدولار المتداول في الاسواق.

وقال: “كان لنا لقاء مع وزير الطاقة و المدير العام وكانت أجواء جداً إيجابية، وكان القرار سيأخذ بعين الإعتبار والإيعاز الى من يضع جدول تركيب الأسعار بزيادة حوالي الف ليرة على سعر السوق السوداء للدولار، كي تستمر المعامل بالعمل دون خسائر. لكن مع وتيرة صعود الدولار والتسعيرة التي صدرت لم يستطع اي معمل الإستمرار في هذه الظروف.

وكشف يمين أن اكثرية المعامل توقفت عن التسليم لأنها لاتستطيع الاستمرار بهكذا خسائر.

حتى وان باع المعمل بضاعته على سعر المفرق 343000 ليرة حسب الجدول، تكون خسائره 824 ليرة في كل قارورة، اضافةً إلى كلفة المازوت والعمال والصيانة.

وختم مناشداً المسؤولين عن هذا الموضوع الشعور بالمسؤولية تجاه المعامل، علماً ان الوزارة لها الحق بإعادة النظر بجدول تركيب الاسعار ولحظ لنا جعالة حسب الدراسة والموافقة من هيئة التشريع والقضايا في شورى الدولة.