لبنان | محافظ بيروت طلب التعميم على أصحاب المولدات تزويد مراكز الاقتراع بالكهرباء

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 26 - أبريل - 2022 3:55 مساءً

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، بأن محافظ مدينة بيروت القاضي “مروان عبود” طلب من قيادة شرطة بيروت التعميم على أصحاب المولدات ضرورة تزويد مراكز الاقتراع بالكهرباء، و جاء فيه :

“بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، وبناء على توجيهات معالي وزير الداخلية والبلديات في الاجتماع الذي عقد معه بتاريخ 20 نيسان 2022 والذي أكد فيه ضرورة تزويد أقلام الاقتراع كافة بالكهرباء خلال أوقات الفرز،

لذلك نطلب منكم تكليف من يلزم ابلاغ اصحاب المولدات الواردة أسماؤهم وأرقام هواتفهم في الجدول المرفق بضرورة العمل على تأمين التمديدات اللازمة، لتزويد كافة أقلام الاقتراع في المراكز الانتخابية المذكورة بجانب اسم كل منهم أدناه بالكهرباء ابتداء من الساعة السادسة والنصف مساء ولغاية الساعة الثالثة من فجر اليوم التالي، على أن يتم أخذ تعهد خطي بالالتزام وإيداعنا محاضر التبليغ والإفادة في حال التمنّع” .