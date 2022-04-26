لبنان | مقتل عامل أجنبي على يد قريبه في الشياح

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أفادت المركزية بأنه عُثِرَ على جثّة “مهنّد علي حسن علي” (سوداني الجنسية) وقد تعرّضت لأكثر من ثلاثين طعنة سكين في البطن والظهر، في غرفةٍ يقطنها في شارع أسعد الأسعد – الشّيّاح، حيث يعمل “ناطوراً” لمبنى سكني.

من خلال التحقيق الذي أجرته فصيلة الغبيري في وحدة الدّرك الإقليمي، بالتنسيق مع شعبة المعلومات، تم الاشتباه بقريب المجني عليه الذّي كان يقطن معه منذ قرابة خمسة أشهر، ويدعى:ةب. ع. (مواليد عام 2002، سوداني الجنسية).

وبعد إحضاره والتحقيق معه، أنكر في البداية أنّه أقدم على قتل الضحية أو بمعرفة أي شيء عن الجريمة.

لكن، بعد مواجهته بالوقائع والقرائن المتوافرة بحقه اعترف بجريمته التي ارتكبها لأسباب شخصيّة، وِفقًا لإفادته. وأنّه كان يحاول قتل المغدور منذ نحو أربعة أشهر، لكنّه لم يستطع القيام بذلك بسبب تواجد أشخاص في منزل المغدور، إلى أن سنحت له الفرصة فنفّذ جريمته قرابة الساعة 7:00 صباحاً من تاريخ 19-4-2022.

والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.