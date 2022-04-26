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لبنان | مجلس الوزراء التأم استثنائياً برئاسة عون

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 أبريل 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

مجلس الوزراء

التأم مجلس الوزراء في جلسة استثنائية عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء.

ويبحث مجلس الوزراء في موضوع غرق الزورق قبالة شاطئ مدينة طرابلس وتداعياته، كما يبحث في الاوضاع الامنية في مختلف المناطق اللبنانية، على ان ينضم الى الجلسة قائد الجيش العماد جوزاف عون وقادة الاجهزة الامنية.

وسبق الجلسة خلوة بين الرئيسين عون وميقاتي بحثت في المستجدات.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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