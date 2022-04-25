لبنان | علي خرج ولم يعد.. هل رأيتموه؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ 8 دقائق

أصدرت المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي شعبة العـلاقـات العـامـة بلاغًا جاء فيه “تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص، صورة المفقود: علي فوزي رمال (1975، لبناني)”.

وأضاف، “الذي غادر ظهر اليوم 25-4-2022 دار العناية في دير سيدة النجاة حبوب، ولم يعد لغاية تاريخه، مع العلم أنه أبكم”.

لذلك، “يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكان تواجده، الاتصال بمخفر جبيل في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 548092-09، للادلاء بما لديهم من معلومات”.