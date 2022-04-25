لبنان | البخاري: لن نتدخل في العمليات الداخلية اللبنانية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

أشار ​السفير السعودي​، ​وليد البخاري​، بعد انتهاء الافطار الذي أقيم على شرف القادة الروحيين، إلى أن “المأدبة تجسد دور السعودية في نشر ثقافة السلام وسعيها في تعزيز سبل العيش المشترك، وهناك شراكة سعودية فرنسية تُرجمت بإنشاء صندوق مشترك وسوف يتم توقيع الاتفاقية غداً”.

وأوضح السفير رداً على سؤال حول ​الإنتخابات​، “أننا لا نتدخل في كل العمليات الداخلية وهذه الأمور سيادية، ولكن نتمنى أن يكون هناك توجه إيجابي نحو العملية الديمقراطية”.