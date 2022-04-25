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لبنان | البخاري: لن نتدخل في العمليات الداخلية اللبنانية

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mayssa kassab 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

سفير المملكة العربية وليد بخاري

أشار ​السفير السعودي​، ​وليد البخاري​، بعد انتهاء الافطار الذي أقيم على شرف القادة الروحيين، إلى أن “المأدبة تجسد دور السعودية في نشر ثقافة السلام وسعيها في تعزيز سبل العيش المشترك، وهناك شراكة سعودية فرنسية تُرجمت بإنشاء صندوق مشترك وسوف يتم توقيع الاتفاقية غداً”.

وأوضح السفير رداً على سؤال حول ​الإنتخابات​، “أننا لا نتدخل في كل العمليات الداخلية وهذه الأمور سيادية، ولكن نتمنى أن يكون هناك توجه إيجابي نحو العملية الديمقراطية”.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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