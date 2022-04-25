لبنان | عون مهنئاً ماكرون: ما بين بلدَينا ثمرة شراكة في القيم والمبادئ

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 أبريل 2022 01:09 مساءً - منذ 44 دقيقة

هنأ رئيس الجمهورية ميشال عون، الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، بتجديد انتخابه رئيسا للجمهورية الفرنسية لولاية جديدة، متمنيا له التوفيق في “قيادة فرنسا لسنوات خمس إضافية يتمكن من خلالها من تحقيق ما يصبو اليه من تقدم وازدهار ورخاء للشعب الفرنسي الصديق”.

ونوه عون في برقية التهنئة التي وجهها الى ماكرون “بما يربط لبنان وفرنسا من علاقات متجذرة عبر التاريخ والتي هي ثمرة شراكة في القيم والمبادئ التي يؤمن بها البلدان، فضلا عن الصداقة العميقة التي تربط بين الشعبين اللبناني والفرنسي والتي ستشهد المزيد من المتانة والعمق في الولاية الجديدة”.

وأعرب عون عن تقديره لمواقف ماكرون تجاه لبنان والدعم الذي قدمه ولا يزال تأكيدا للابعاد الانسانية التي تميز العلاقات الثنائية اللبنانية – الفرنسية.