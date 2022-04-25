لبنان | العثور على جثة امرأة من ركاب زورق المهاجرين

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

عثر على جثة امراة من آل نمر من ركاب زورق المهاجرين على شاطئ طرابلس قرب راس الصخر.

يذكر أن الجيش اللبناني عثر على 13 جثة في البحر المتوسط قبالة ساحل طرابلس، وذلك إثر غرق قارب كان يحمل نحو 60 مهاجراً.

وانتشل الجيش اللبناني في أول الأمر 8 جثث، ثم لاحقا جرى العثور على 5 جثث أخرى ليرتفع عدد ضحايا غرق المركب إلى 14 بحسب حصيلة موقتة.

ويأتي ذلك بعد إعلان السلطات اللبنانية انتشال جثة طفلة وإنقاذ 45 من ركاب القارب المنكوب قبالة سواحل شمال لبنان، الذي يشهد أزمة اقتصادية سببت زيادة في عدد عمليات الهجرة غير النظامية عبر البحر.

ويعاني لبنان، الذي يناهز عدد سكانه 6 ملايين نسمة، أزمة مالية غير مسبوقة، يقول البنك الدولي إنها على نطاق تشهده عادة دول تعيش حروبا.

ويتجه أغلب المهاجرين غير النظاميين إلى جزيرة قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، التي تبعد 175 كيلومترا عن سواحل لبنان.