لبنان | علي وهبي لصوت الناس: الجنوب اليوم ليس حكرا سياسيا على احد

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 أبريل 2022 01:09 صباحاً - اعتبر المرشح عن دائرة الجنوب الثالثة عن لائحة “معا نحو التغيير” علي وهبي أن التغيير ليس بعملية سهلة ولا يأتي بكبسة زر، مؤكدا ان الانتخابات محطة مهمة، داعيا الناس الى التصويت.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “17 تشرين عرّت المنظومة الفاسدة واسقطت ورقة التين عنها “.

واضاف:” لائحة “معا نحو التغيير” جمعت كلّ قوى التغيير التي تشبه بعضها وتم التوافق على برنامج واحد موحد مبني على صرخة الناس والوطن”.

واعتبر ان” اوّل ما يجب اقراره في البرلمان المقبل هو قانون انتخابي جديد لأن القانون الحالي مبني على قياس المنظومة ولا يبني وطنا “، متابعا: “يجب ان يتمّ اقرار الدائرة الموسعة مع النسبية”.

واعتبر ان “اصلاح القضاء اولوية ايضا.. فأحيانا يصل اتصال من نافذين الى العدلية قبل ان يصل المتهم”.

واشار الى انه” كان يجب اقرار الكابيتال كونترول خلال 48 ساعة بعد بداية الازمة في تشرين 2019.. تخيّل اننا لا زلنا نناقش حتى اللحظة القانون بعد سنتين”.

وردا على سؤال قال: “الجنوب منذ 35 عاما كان مغلقا لأن البيوتات السياسية اغلقت والاحزاب العقائدية تراجعت.. الّا ان 17 تشرين قلبت المشهد والجنوب اليوم ليس حكرا سياسيا على احد”.

وشدد على اننا “مع الدولة ومؤسساتها ومع دولة تقوم بواجباتها مع المواطن ونتطلع الى الدولة القوية “.

واعتبر ان “على المواطن اليوم ان يتحمّل مسؤولياته فالجميع تضرر وتمت سرقة امواله “.

وكشف: “سنكون تكتلا في مجلس النواب مع القوى التي تشبهنا”.

ورأى ان “المواطن اليوم لا يحتاج الى تحفيز لأنه متضرّر وعليه ان يكسر الخوف ويحكّم ضميره وبتأليفنا للائحة قدمنا له خيارا جديدا”.

واضاف: “نحن كسرنا الخوف والاحادية حينما ترشحنا وفتحنا الطريق ومن لديه الجرأة والشجاعة ويؤمن بمستقبل اولاده سيسير معنا”.

واعتبر ان الجميع مسؤول عمّا حصل بنا، قائلا:” من غطى وسكت نعتبره مشاركا في ما حصل”.

وقال: ” نقوم بجولات انتخابية ولا نخاف.. فمن صمد في الجنوب وقاوم الاسرائيلي وصمد في ارضه لا يخاف ونحن مصرون على خياراتنا بالتكاتف مع القوى التي نتحالف معها”.

واعتبر ان “معركتنا ليست سهلة ولكننا نعوّل على جرأة الناس وشجاعتها وضميرها ووعيها”.

وكشف: ” في لائحتنا مقاوم ومزارع وطبيب ومغترب… نحن من هذا النسيج وكلّ لبناني هو مقاوم ونحن نتحالف مع مقاومين لهم شهداء بالارض فالمقاومة ليست وليدة الامس ولها الف سنة في الجنوب “.

ورأى ان “وضع سلاح المقاومة في البازار السياسي مرفوض فلدينا تحديات معيشية اولى من البزارات السياسية “.

واضاف: “حين يصبح لدينا دولة قوية تضمن الحدود وصمود اللبناني بارضه يتمّ وضع استراتيجية دفاعية وعلينا ان نتحلى بالواقعية السياسية فهناك وضع اقليمي شائك متداخل وعلينا ان نهدأ”.

واعتبر انه :اليوم هناك اولويات تفوق مسألة السلاح ومنها الوضع المعيشي والوضع الداخلي المأزوم حيث يجب احياء المؤسسات وتطبيق الدستور وتعزيز قدرات الجيش اللبناني ولاحقا يتمّ فتح مواضيع اخرى ضمن حوار وطني بناء “.

وتابع: “حين يكون هناك دولة قوية ويزول الاحتلال من ارضنا نناقش مسألة السلاح.. والسلاح ليس فقط بيد الثنائي الشيعي بل هناك احزاب اخرى تحمل السلاح للمقاومة ولها شهداء في الارض منها “نجم” و”الطليعة” وغيرها من الاحزاب”.

من ناحية اخرى اعتبر ان “لعبة الدولار لعبة سياسية لتأزيم البلد اكثر بهدف المزيد من الارباك وسعر الصرف يتأرجح وفق اجندات خاصة “.

ودعا وهبي لمؤتمر وطني اقتصادي يتحمل فيه الجميع مسؤوليته، قائلا: “على الدولة ان تتحمل مسؤوليتها ايضا ولا تبقى متفرجة”.

وقال: “يجب ان ندفع الاحزاب وجمهور الاحزاب لاعادة النظر الى ما آلت اليه الامور وارساء تغييرات في احزابهم ونقدا ذاتيا”.

واعتبر ان “اسطوانة “السفارات” باتت ممجوجة ومستهلكة ولا تعنينا لا من قريب ولا من بعيد فالناس تعرفنا وتعرف من نحن وانا ابن النبطية “نبطية الرجال” .

ورأى ان “التغيير لا يأتي بكبسة زر والانتخابات محطة وواجب وحق”.

وردا على سؤال قال: “اؤيد اللامركزية الادارية الموسعة واللامركزية المالية تحتاج الى دراسة “.

وتوجه للناس قائلا: “تشجعوا ولا تخافوا وان لم تشاركوا او صوّتم بورقة بيضاء تمددون لاربعة سنوات اخرى للوضع القائم”.