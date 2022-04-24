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لبنان | في الدوير.. قطع طرقات واحتجاجات شعبية على تردي الأوضاع المعيشية

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ 16 دقيقة

بلدية الدوير

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن بلدة الدوير الجنوبية شهدت احتجاجات شعبية عدة، احتجاجا على الأوضاع السيئة التي تعيشها بسبب الانقطاع الدائم للتيار الكهربائي منذ 3 أيام، وانقطاع المياه عنها وتكبد الأهالي أعباء شراء المياه، وتكدس النفايات في الشوارع والأحياء، إضافة إلى إيقاف صاحب مولدات الكهرباء اشتراكاته عن 65 بالمئة من السكان منذ مطلع شهر رمضان، من دون ايجاد بديل أو محاسبة له.

وعمد بعض الشبان إلى قطع الطريق الرئيسة عند مدخل الدوير الشرقية، والتي تربطها بمنطقة النبطية، وافترشوا الأرض ومنعوا مرور السيارات.

وهدد المحتجون بتصعيد تحركاتهم في حال لم تعالج جزء من مشاكلهم.

وعند مدخل الدوير من جهة الكفور- حي ريشوم، عمد مواطنون إلى إقفال الطريق بالإطارات المحترقة، احتجاجا على تكدس النفايات على جوانب الطريق وتقاعس بلديتي الدوير والكفور عن إزالتها، مما يسبب لهم بضرر صحي وبيئي وانبعاث الروائح الكريهة والحشرات التي تهددهم في منازلهم.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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