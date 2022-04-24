لبنان | بالفيديو.. صوت بيروت انترناشونال تواكب جوا البحث عن المفقودين في بحر طرابلس

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 24 - أبريل - 2022 3:34 مساءً

انضم مراسل صوت بيروت إنترناشونال ربيع شنطف والمصور المرافق، إضافة لمجموعة من الإعلاميين إلى طوافة تابعة للجيش اللبناني، لمواكبة عملية البحث عن المفقودين في كارثة غرق مركب طرابلس ليل أمس السبت.

يشار إلى قائد القوات البحرية في الجيش العقيد الركن هيثم ضناوي كشف في مؤتمر صحافي ملابسات غرق مركب طرابلس، أنّ المركب الذي غرق صناعة 1974 وصغير طوله عشرة امتار وعرضه 3 امتار والحمل المسموح له هو 10 اشخاص فقط ولا وجود لوسائل امان فيه.

على صعيد آخر وقع إشكال بين عناصر من الجيش والأهالي عند مرفأ طرابلس بعدما حاول الأهالي منع وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار موفداً من الرئيس نجيب ميقاتي إكمال تصريحه الصحافي.

وانهال الأهالي عليه وعلى المسؤولين بالشتائم والصراخ.

وفي السياق، نشب توتر على حاجز الريفا – طرابلس بين الأهالي والجيش.

وتأتي هذه التوترات بعد غرق مركب هجرة غير شرعية أمام سواحل طرابلس، إثر اصطدامه بمركب لخفر السواحل. وقد حمّل بعض أهالي المنطقة الجيش مسؤولية ما حصل.