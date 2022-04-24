لبنان | ارتفاع ملحوظ بحركة المسافرين من مطار رفيق الحريري الدولي وإليه

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

حققت حركة المسافرين من مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت وإليه، ارتفاعاً جيداً خلال شهري مارس وأبريل من العام الحالي لتسجل نسبة 50% عن العام الماضي.

ووفق «الوكالة الوطنية للإعلام» الأحد، سجلت ارقام الذين استخدموا المطار خلال شهر اذار (الشهر الثالث من العام الحالي):

412649، توزعوا بين 201536 في المغادرة و206532 للوصول، و 2581 ترانزيت.

وبالنسبة لحركة الطائرات هبطت في المطار 1761 طائرة، واقلعت منه 1757 طائرة.

فيما كانت اعداد الذين استخدموا المطار خلال الشهر الثالث من العام الماضي مئتي الف راكب 200000، اما بالنسبة للذين استخدموا المطار خلال شهر نيسان فقد سجلت الارقام وصول ومغادرة 227849 حتى تاريخ العشرين من شهر نيسان الحالي.