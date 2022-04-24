لبنان | إعلان الحداد الرسمي غداً!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 أبريل 2022 01:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الحداد الرسمي غدًا على ضحايا الزورق الذي غرق ليل أمس قبالة طرابلس.

وتنكس، حدادًا، الأعلام المرفوعة على الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة، وتعدل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع المناسبة الأليمة.

وقد أجرى ميقاتي إتصالًا بوزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار طالبًا منه التوجه إلى طرابلس وتقديم كل ما يلزم لعائلات الضحايا، كما كلف الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير بأن يكون إلى جانب الأهالي المفجوعين وتقديم كل المساعدات الممكنة لهم.