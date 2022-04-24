لبنان | بالفيديو: آخر التطورات حول غرق “زورق الموت” في الشمال

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 أبريل 2022 01:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 24 - أبريل - 2022 12:12 مساءً

كشف مراسل “صوت بيروت إنترناشونال” عن أنه تم انتشال منذ قليل 8 ضحايا جراء غرق زورق في الشمال مشيراً إلى ان هناك تفاوت في الأرقام.

ولفت إلى أن عملية البحث مستمرة لمعرفة مصير المفقودين، موضحاً أن عدد الضحايا هو 15.

في هذا المجال، أعلنت قيادة الجيش عبر “تويتر” أن مؤتمر صحافي يعقد عند الأولى من بعد ظهر اليوم في غرفة العمليات البحرية – قاعدة بيروت البحرية لشرح ملابسات حادثة غرق المركب في الشمال.

وكان صدر عن غرفة عمليات جهاز الطوارئ والاغاثة البيان الآتي:

“لا تزال فرق الاسعاف التابعة لجهاز الطوارئ والاغاثة مستنفرة منذ ليل أمس إثر غرق الزورق الذي كان على متنه العشرات…

وعملت ٩ فرق إسعاف ليلاً على نقل ١٠ ناجين إلى مستشفيات المدينة كما وعولج ٤ ناجين ميدانياً، إضافة إلى إخلاء العشرات من رجال، نساء وأطفال ليلاً.

وصباحاً، توجهت ٥ فرق إسعاف تابعة للجهاز إلى مرفأ طرابلس بانتظار اجلاء ما تبقى من مفقودين”.