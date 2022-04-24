لبنان | بالأسماء.. 12 مفقوداً حتى الآن في حادثة غرق مركب طرابلس

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 أبريل 2022 07:13 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 24 - أبريل - 2022 5:27 صباحًا

مع حلول فجر الأحد، انتشر أهالي ركاب الزورق الذي غرق قبالة سواحل طرابلس، على أبواب المستشفيات بحثاً عن أبنائهم بين الناجيين، فيما لا يزال 12شخصاً معظهم من عائلة الدندشي في عداد المفقودين حتى الآن.

ووفقاً لمراسل صوت بيروت إنترناشونال، فإن أسماء المفقودين هي:

(غزل دندشي – بهاء دندشي – حورية كريمة – منيرة المصطفى – لين دندشي – رزان دندشي – فداء دندشي – حواء دندشي – أسد دندشي – سمر قالوش – سلام الجندي – غانية الجندي).

والدة سلام وغانية الدندشي السيدة بارعة صفوان كانت هي أيضاً على متن الزورق، وتمكنت من النجاة، إلا أن مصير أبنائها لا يزال مجهولا، أكدت أن الزورق انطلق عند الساعة السابعة والنصف تقريبا، وقدرت عدد ركاب الزورق حينها بحدود التسعين شخصاً.

السيدة بارعة اكدت وجود قاربين قاما بعملية التفاف حول زورق المغادرين، مما أدى لانقلابه، وحدوث المأساة.

فيما نقل مراسل صوت بيروت أن الاسماء التالية: (محمد الجمل – لؤي دندشي – ريناس محمد – مصطفى دندشي – بلال دندشي – وآلاء متلج) تم التأكد من انهم بصحة جدية وقد خرجوا من المستشفى.