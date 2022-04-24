لبنان | كارثة تهز ليل طرابلس.. غراق مركب في عرض البحر وعلى متنه 60 شخصاً

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 أبريل 2022 01:13 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 24 - أبريل - 2022 2:08 صباحًا

قال وزير النقل اللبناني علي حمية لرويترز إن طفلة لقيت حتفها لكن تم إنقاذ أكثر من 40 شخصا في أعقاب غرق زورق قبالة ساحل مدينة طرابلس بشمال لبنان اليوم السبت.

وفي وقت سابق اليوم، قال الصليب الأحمر على تويتر إن حوالي 60 شخصا كانوا على متن الزورق.

أعلن الصليب الأحمر اللبناني عن غرق زورق في ميناء طرابلس على متنه حوالي ٦٠ شخص، وقد توجهت سيارات الإسعاف الى المكان.

وأضاف الصليب الأحمر في تصريح له عبر وسال التواصل الاجتماعي أن 7 سيارات إسعاف توجّهت إلى ميناء طرابلس.

وتابع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، موضوع غرق الزورق الذي انطلق بطريقة غير شرعية من منطقة القلمون.

وقد أجرى لهذه الغاية اتصالاً بقيادة الجيش للاطلاع على ملابسات الحادث، طالباً استنفار الاجهزة المختصة لإنقاذ الركاب.

كما أجرى اتصالاً بوزير الاشغال العامة والنقل علي حميّة لاستنفار جميع المعنيين في مرفأ طرابلس للمساهمة في عملية الاغاثة.

ولاحقاً أفادت المعلومات عن قيام القوات البحرية في الجيش اللبناني بإنقاذ معظم الركاب الذين كانوا على متن الزورق الغارق قبالة طرابلس والعمل جار على إنقاذ الآخرين.