لبنان | وزير الإعلام: المطلوب حرية الإعلام والتزام الحرية المسؤولة

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 أبريل 2022 07:15 مساءً - منذ ساعة واحدة

شدّد وزير الاعلام “زياد المكاري” على “حرية الإعلام في كل الأوقات كما خلال الانتخابات النيابية”، وقال: “قد ينادي غيري مثلا بضوابط للاعلام ولكنني اعتبر أن المطلوب حرية الإعلام والتزام الحرية المسؤولة قانونيا وأخلاقيا”.

كلام المكاري جاء في اجتماع عقده مع مندوبي “الوكالة الوطنية للاعلام” في محافظتي عكار والشمال في قاعة الاستقلال في سرايا طرابلس، بحضور نائب نقيب المحررين غسان ريفي، في اطار لتحضيرات المرافقة للانتخابات النيابية المقبلة.

ولفت وزير الاعلام الى “اننا في لبنان نبني مؤسسات وننشىء هيئات ولكننا نرى انها بفقدانها لدورها تفقد فعالياتها، وهذا ما يحصل مع هيئة الإشراف التي قال رئيسها القاضي نديم عبد الملك خلال اجتماع عقدته لوسائل الإعلام ونقابتي المحررين والصحافة والمواقع الإخبارية انه حرر اكثر من أربعين شكوى لم تجد طريقها الى التنفيذ، من هنا فإننا نعاني في لبنان من عدم تنفيذ القوانين وتحمل أحكام القضاء وبهذا نعاني من مشكلة كبيرة”.

وقال: “نتطلّع الى انتخابات يلعب خلالها الإعلام دورا محوريا وهذا أساسي وندرك ويدرك الجميع أن الوكالة الوطنية هي العمود الفقري لهذا الإعلام وايضا تلفزيون لبنان والدراسات، لذلك نحن نتطلع الى التعاون مع الدول الصديقة والمؤسسات المانحة لتجهيزها وتطويرها، مشيرا الى “اننا نتفهم التفاني والعمل الذي يقوم به الجميع في الوكالة الوطنية وكل وزارة الإعلام والظروف الصعبة التي يعاني منها الجميع في بيروت ومختلف المناطق، بالمقابل نسجل الإصرار على الاستمرار والعمل بمهنية، وهذا ما يشهد به للجميع وانا اليوم بينكم لاستمع الى مطالبكم ومشاكلكم وأملي ان أوفق في تقديم المساعدة حيث تسمح لنا الامكانيات بذلك”.

وتطرق المكاري الى زيارة الحبر الاعظم البابا فرنسيس الى لبنان، معولا على “دور جنود الوكالة الوطنية في العاصمة وايضا في المناطق لمتابعتها”، مشددا على أن “تسجيل المشاهدات من كل مناطق لبنان يعكس حيوية إعلامية ويمنح لبنان صورة مشرقة في الخارج”.