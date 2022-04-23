لبنان | مظلوم ممثّلًا البطريرك: فكرة الحياد ليست جديدة بل هي ملازمة لكيان لبنان

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 أبريل 2022 07:15 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 23 - أبريل - 2022 5:14 مساءً

أكّد المطران “سمير مظلوم” ممثّلا البطريرك بشارة الراعي أنّ “فكرة الحياد التي يطرحها صاحب الغبطة ليست جديدة، بل هي ملازمة لكيان لبنان الحديث منذ نشأته، ومرافقة لتاريخه في كل مراحله، وهذا التاريخ يعلمنا أنه في كل مرة ابتعد اللبنانيون عن الحياد عرضوا كيانهم ووجودهم للخطر. والمطلوب الآن ليس إدخال فكرة الحياد إلى النظام اللبناني بل إستعادة الحياد الذي فقده اللبنانيون بسبب تعدد انتماءاتهم الخارجية”.

كلام مظلوم جاء خلال ورشة عمل بعنوان “الحياد والمؤتمر الدولي الخاص بلبنان” نظمتها لجنة تطبيق القرارات الدولية الخاصة بلبنان والاتحاد المسيحي العالمي في بيت عنيا – حريصا.

وأشار مظلوم الى أن “العودة إلى الحياد يرى فيها غبطته مدخلا الى عملية إنقاذ كبرى وشاملة يشارك فيها بحزم وحسم المجتمع الدولي، وأن المطالبة بعقد مؤتمر دولي خاص بلبنان ليس استجداء لتدخل الخارج في شؤونه، بل هي حق له كونه عضوا مؤسسا في منظمة الأمم المتحدة وفي جامعة الدول العربية ، والهدف منه تطبيق القرارات الدولية التي تمنع تدخل بعض الدول الاقليمية في شؤونه، وتساعده على استعادة سيادته وحقوقه كاملة”.

كما لفت الى أن “البطريركية المارونية لعبت دورا اساسيا في نشوء فكرة لبنان كوطن التعددية والعيش المشترك، وواكبته في مساره التاريخي منذ انطلاقته مع الأمير فخر الدين إلى نداء الديمان مع غبطة البطريرك الراعي، وكل ما تبعه من بيانات ومواقف تبث المطالبة باستعادة الحياة وعقد مؤتمر دولي لمساعدة اللبنانيين على عودة وطنهم الى دوره ورسالته في هذه المنطقة من العالم، فهل تستطيع هذه البطريركية ان تتنكر لهذا التاريخ وتتنازل عن هذا الدور؟”.

وذكر أن “المسيرة نحو استعادة الحياد وعقد مؤتمر دولي لا تزال طويلة، وهي تتطلب جهودا مستمرة لاستكمال الدراسات التي وضعت اللجنة المختصة قسما كبيرا منها، ولإقناع المواطنين من كل الفئات بأهمية هذا الموضوع، ولكسب تأييد أكبر عدد ممكن من الدول ودعمهم لهذه المسيرة. وما تقومون به اليوم هو خطوة في هذا الاتجاه”.