لبنان | للمرة الخامسة.. ناشطة لبنانية تنافس لدخول غينيس

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 أبريل 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

عبرت الناشطة البيئية، كارولين شبطيني، عن مساعيها لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية للمرة الخامسة بأكبر مجسم مصنوع من البلاستيك.

دشنت الناشطة البيئية، كارولين شبطيني، المجسم الذي يحتوى على 63 علم دولة بمدينة كوتونو في بنين. وتهدف إلى إرسال رسالة شكر عبر هذا المجسم إلى كل المنظمات الطبية التي بذلت جهودا عظيمة خلال فترة الوباء.

وأوضحت الناشطة البيئية خلال لقائها مع الإعلامي أحمد الجمل في برنامج ناس أونلاين أن “المجسم هو رسالة إلى كل الناس اللي تعبت خلال الوباء أو الحروب أو الانفجارت” وأكدت أنها من خلال هذا المشروع توجه رسالة شكر لكافة الأطباء والممرضين وكافة المنظمات الطبية في العالم.

وأضافت شبطيني “أنا صارلي 3 شهور عم بشتغل بمبادرات بيئية واكتشفت أن هناك الكثير ممن يهتمون بالبيئة من كافة الفئات العمرية والحلو في المشاريع اللي بطلقها أن كل مشروع بجمع فيه حوالي 5 أطنان بلاستيك فتخيل إذا في 2 أو 3 بيعملوا نفس المشاريع مش حنكون محتاجين لشركات إعادة تدوير النفايات”، وأكدت أن “أفضل الأشياء إنك تعلم الأشخاص إنهم ما يرموا الزجاحات القديمة وتجعلهم يحتفظوا فيها ويحافظوا على نظافة البيئة”.

فيما عبر جوزاف حنا الشاغوري، مدير غروب شاغوري إخوان، خلال مشاركته في برنامج ناس أونلاين، عن سبب دعمهم لفكرة الناشطة اللبنانية وسبب اختيارهم لمدينة كوتونو ليقام فيها الحدث قائلا: “احنا قررنا أن نضع هذا المجسم في كوتونو في بينين لأن أشغالنا وحياتنا هون ورسالة إلى أن اللبنانيين موجودين بكل مكان بالعالم، فإحنا مجهزين حفل ضخم لكارولين إنه يكون الريكورد الخامس في غينيس ويكون الأول لبنين إنها تدخل في هذه الموسوعة”.