لبنان | إليكم أوّل أيّام عيد الفطر

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 أبريل 2022 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلن المكتب الشّرعي في مؤسّسة المرجع السيّد ​محمد حسين فضل الله​، في بيان، أنّ “يوم الإثنين الواقع فيه 2 أيّار 2022، هو أوّل أيّام ​عيد الفطر​ السّعيد، بناءً على المبنى الفقهي للمرجع، وذلك بالاعتماد على الحسابات العلميّة الفلكيّة الدّقيقة الّتي تفيد الاطمئنان لولادة الهلال وإمكانيّة رؤيته في العديد من مناطق العالم، سائلين الله أن يجعله عيدًا مباركًا ميمونًا على الأمّة الإسلاميّة، وأن يتقبّل صيامنا وأعمالنا، ويشملنا برحمته، ويجعلنا من الفائزين برضوانه وجنّته”.